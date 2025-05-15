Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Zelenskiy'i taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenskiy'in, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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