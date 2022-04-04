Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Romanya parlamentosuna seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Romanya parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, "Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum." diyerek ekranda yer verilen görüntüler için özür diledi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna seslendi.

Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu belirten Zelenskiy, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da işkence gören insanlar olduğunu söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.

Rusya'nın, mümkün olduğu kadar çok insanın ölümünü arzuladığını savunan Zelenskiy, "Eğer ordu ve halkımız kendini savunmasaydı, Ruslar tıpkı Buça'da olduğu gibi Ukrayna'nın her yerinde katliam yapacaktı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna olmadığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa'ya saldırmak ve oradan da Moldova'ya bir adım daha yaklaşmak istediğini söyleyerek, "Moldova'nın bağımsızlığını savunmak esastır ve bu Tuna bölgesinin tamamında güvenlik anlamına gelir." diye konuştu.

Zelenskiy, Orta Avrupa ve Karadeniz bölgesinin kaderinin Ukrayna topraklarında belirleneceğini dile getirdi.

Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın, başta ekonomik olmak üzere tüm kaynaklardan yoksun bırakılması, Rus gemileri için limanların kapanması ve Rusya'dan ithalat yapılmamasını gerektiğini belirterek daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.