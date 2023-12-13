Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Nordik liderleriyle Oslo'da buluştu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da Nordik ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda başbakanlarıyla düzenlenen toplantıya katılan Zelenskiy, bölgesel işbirliği ve ilişkileri ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da Nordik ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi.
Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile düzenlenen toplantıya katıldı.