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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Nordik liderleriyle Oslo'da buluştu

13 Aralık 2023 16:22 Güncelleme: 16:23 Abone Ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da Nordik ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda başbakanlarıyla düzenlenen toplantıya katılan Zelenskiy, bölgesel işbirliği ve ilişkileri ele aldı.