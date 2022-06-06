Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Luhansk ve Donetsk'te - Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Luhansk ve Donetsk'te
AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Soledar ile Luhansk bölgesine bağlı Lısıçansk'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Soledar ile Luhansk bölgesine bağlı Lısıçansk'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Cephedeki askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Ukraynalı askerlere moral verdi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA / Güncel