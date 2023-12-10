Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Latin Amerika liderleriyle görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paraguay, Uruguay ve Ekvadorlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Zelenskiy, görüşmelerde ticaret, güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paraguay, Uruguay ve Ekvadorlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Arjantin'de, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ve Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa ile görüştüğünü belirtti.

Paraguaylı mevkidaşı Pena'ya uluslararası örgütler çerçevesinde Ukrayna'ya sağladığı desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, görüşmede Ukrayna ve Paraguay arasında ticareti geliştirme yollarını ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, Uruguaylı mevkidaşı Lacalle Pou ile görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği için teşekkür ettiğini belirterek, Ukrayna-Latin Amerika zirvesinin yapılma olasılığını tartıştıklarını kaydetti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Noboa ile görüşmede de güvenlik, dijitalleşme, tarım ürünleri ticareti gibi alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatları ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, Ekvador'u, Ukrayna'nın Barış Formülünün uygulanmasına katılmaya davet ettiğini aktardı.

Zelenskiy, "Özgürlüğümüz ve demokrasimiz için verilen savaşta Ukrayna halkını destekleyen Latin Amerika devletlerinin desteği ve güçlü ortak sesi bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet Başkanı Javier Milei'in yemin törenine katıldığını belirten Zelenskiy, Ukrayna ve Arjantin arasındaki ikili işbirliğinin artarak devam edeceğinden emin olduğuna dikkati çekti.