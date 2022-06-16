Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Küresel gıda krizini Rusya kışkırttı" - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Küresel gıda krizini Rusya kışkırttı"

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Küresel gıda krizini Rusya kışkırttı'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın küresel gıda krizini kışkırttığını belirterek, "Ukrayna'dan gıda sevkiyatı yapılamayan Afrika ve Asya ülkelerinde Rusya'nın açlık ve siyasi kaosu yaratma yönündeki planını önlemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın küresel gıda krizini kışkırttığını belirterek, " Ukrayna'dan gıda sevkiyatı yapılamayan Afrika ve Asya ülkelerinde Rusya'nın açlık ve siyasi kaosu yaratma yönündeki planını önlemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılara devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna ve sivillere karşı fırlatılan çeşitli Rus füzelerinin toplam sayısı bu ay 3 bine yaklaşabilir. Füzelerin birçoğu sivil altyapılara yönelik fırlatıldı." diye konuştu.

Zelenskiy, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, tüm Avrupa'ya her birimize, değerlerimize yönelik saldırganlıktır. Buna birleşerek cevap vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savaşmak için silaha ihtiyacı olduğuna işaret eden Zelenskiy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır silah, modern çok namlulu roketatar ve hava savunma füze sistemleri sevkiyatı bekliyoruz. Bu silahların her partisi, kurtarılan insan hayatı demektir. Bu konuda geciken veya ertelenen kararlar, Rus ordusunun Ukraynalıları öldürmesi ve şehirlerimizi yok etmesi için fırsat yaratıyor. Ne kadar fazla silah alırsak, halkımız ve topraklarımızı o kadar hızlı kurtarabiliriz. Ukrayna halkının birçoğu, topraklarımızın kurtarılmasını bekliyor."

" Rusya, limanlar üzerindeki ablukayı durdurmalı"

Küresel gıda krizine de değinen Zelenskiy, "Bu krizi, Rusya kışkırttı. Ukrayna'dan gıda sevkiyatı yapılamayan Afrika ve Asya ülkelerinde Rusya'nın açlık ve siyasi kaosu yaratma yönündeki planını önlemek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Limanlar üzerindeki engeli kaldırmak için elinden geleni yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, "Ancak bu ablukayı, başlatan Rusya durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

"Rusya'ya yönelik 7. yaptırım paketinin uygulanması gerekiyor"

Zelenskiy, Batı ülkelerinin savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladığına dikkati çekerek, "Rusya'ya yönelik 7. yaptırım paketinin uygulanması konusunda anlaşmaya varılması gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'nın bu müzakerelere hazır olmadığını ve barış istemediğini" vurguladı.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsüne destek beklediklerini dile getiren Zelenskiy, bunun "Avrupa'nın özgürlüğünü güçlendirebileceğini" belirtti.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Volodimir Zelenskiy Togo Cumhuriyeti Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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