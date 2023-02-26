Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: " Kırım'ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz" Güncel Haberler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım'ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım'ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını kaydetti. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 9 yıl önce Kırım'ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Volodimir Zelenskiy, "Rus saldırganlığı 9 sene önce Kırım'dan başladı. Kırım'ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Bu bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Ukrayna bayrağını Ukrayna'nın her köşesine geri getireceğiz. Kırım özgür olacak." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Kırım Güncel Haberler

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