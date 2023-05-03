Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İskandinav liderlerle 'savaşı' görüşecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüşmek üzere bir araya geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüşmek üzere bir araya geldi.

İki lider, Nordik-Ukrayna Zirvesi kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de buluştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Niinisto ve Zelenskiy'nin iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüşeceği ifade edildi.

İki liderin en son Ocak 2023'te Niinisto, Kiev'i ziyaret ettiğinde bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Öğleden sonra ise Niinisto ve Zelenskiy'nin yanı sıra İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'in katılacağı Nordik-Ukrayna Zirvesi yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu zirvede, İskandinav ülkelerinin Ukrayna'ya devam eden desteği, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkilerindeki gelişmelerin ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.