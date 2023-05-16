Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ilave hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ilave hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi

Güncel Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini savunmak için ilave hava savunma sistemleri ve füzelere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini savunmak için ilave hava savunma sistemleri ve füzelere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zelenskiy, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın öldürme kabiliyetini geliştirmek için çok çalıştığını, Ukrayna'nın ise halkını ve hava savunma sistemini geliştirmesine yardımcı olan tüm ülkeleri ve liderlerini korumak için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmak için ilave hava savunma sistemlerine ve füzelere ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Ayrıca savaş uçaklarından daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunlar olmadan hiçbir hava savunma sistemi mükemmel olmayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

Volodimir Zelenskiy Reykjavik İzlanda Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title