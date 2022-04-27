Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.

Zelenskiy, Twitter hesabından Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Başta BM'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ettim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. G20 Zirvesi'ne davet ettiği için minnettarım." bilgisini paylaştı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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