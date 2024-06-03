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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Filipinli mevkidaşı Marcos Jr'a teşekkür etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşta olan ülkesine verdiği destekten dolayı Filipinli mevkidaşı Ferdinand Marcos Jr'a teşekkür etti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve tarım ürünleri ithalatı da görüşüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşta olan ülkesine verdiği destekten dolayı Filipinli mevkidaşı Ferdinand Marcos Jr'a teşekkür etti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, devlet başkanlığına seçildiği 2019'dan bu yana Filipinler'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i, başkent Manila'da bulunan Malacanan Sarayı'nda ağırladı.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verdiği destek ile savaşa yönelik net tutumundan dolayı Marcos Jr'a teşekkür etti.

Marcos'a, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılımı için de teşekkürlerini ileten Zelenskiy, ikili ilişkileri güçlendirmek için bu yıl Manila'da büyükelçilik açmayı planladıklarını belirtti.

Marcos da ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) gibi çok taraflı kanallar aracılığıyla Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini vurguladı.

Taraflar ayrıca ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ve Ukrayna'dan Filipinler'e ithal edilebilecek tarım ürünlerini görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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