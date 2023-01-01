Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni yıl mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlattı.

Rusya'nın, ülkesinde 24 Şubat'ta savaş başlattığını ifade eden Zelenskiy, 311 gündür çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rus saldırılarına karşılık verdiklerini, toprakları özgürleştirmek için mücadele ettiklerini belirten Zelenskiy, "Biz 24 Şubat'ta zaferimizi yaratmaya başladık." dedi.

Zelenskiy, 2023'te zafere doğru ilerlemeye devam edeceklerini kaydederek, "Bu (2022), Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl. ve dünya Ukrayna'yı keşfetti." şeklinde konuştu.

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Ukrayna savaşın gölgesinde yeni yıla girdi

Rusya'ya karşı savaşın devam etmesi nedeniyle çatışmaların 24 Şubat'tan beri sürdüğü Ukrayna, 2023 yılına saldırıların altında girdi.

Rus ordusunun, 2022 yılın son gününde, 31 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Kentin birkaç semtinde sivil altyapıların ağır hasar almasına sebep olan saldırılar nedeniyle gün boyunca başkentte sirenler çaldı.

Kiev sakinleri güvenlik nedeniyle günün çoğu zamanını başkentteki çeşitli sığınak, metro istasyonları ve altgeçitlerde geçirdi.

Kiev'de yılbaşı gecesinde büyük kutlamalar yapılmadı

Savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl yılbaşı gecesinde kapsamlı kutlamaların yapılmadığı görüldü.

Genelde yeni yıla konserler, çeşitli eğlence programları ve havai fişek gösterileri ile giren Kiev'in merkezinde, savaş nedeniyle bu yıl ki yılbaşı gecesinde benzer programlar yapılmadı.

Rus ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle enerji altyapısının ağır hasar aldığı Kiev'deki ana noel ağacı bile jeneratör sayesinde aydınlatılırken, kentin bazı sokakları yılbaşı gecesinde de karanlıkta kaldı.

Sofya Meydanı'nda kurulan noel ağacını görmek için birçok insan gece saatlerinde sokağa çıkarak hatıra fotoğrafları çekti.

Halkın, yeni yılın gelmesini çok kısıtlı bir şekilde kutladığı Kiev'de, bazı sanatçılar sokaklarda mini konserler verdi.

Kiev'de, diğer günlerde olduğu gibi yılbaşı gecesinde de sokağa çıkma yasağı saat 23: 00 ile 05: 00 arasında sürüyor.