Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sıcak çatışma bölgesinde askerlere moral ziyareti - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sıcak çatışma bölgesinde askerlere moral ziyareti

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlere moral vermek için Rusya ile sıcak savaşın sürdüğü ülkesinin doğu bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlere moral vermek için Rusya ile sıcak savaşın sürdüğü ülkesinin doğu bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti.

DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler

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