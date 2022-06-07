Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sıcak çatışma bölgesinde askerlere moral ziyareti - Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sıcak çatışma bölgesinde askerlere moral ziyareti
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlere moral vermek için Rusya ile sıcak savaşın sürdüğü ülkesinin doğu bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlere moral vermek için Rusya ile sıcak savaşın sürdüğü ülkesinin doğu bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti.
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