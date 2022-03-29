Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuşma yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuşma yaptı.

CPH Post sitesinin haberine göre, Zelenskiy konuşmasında, Danimarkalılara destekleri için teşekkür etti ve Ukrayna için bir mum yakmalarını istedi.

Christiansborg Sarayı'nda konuşan Zelenskiy, "Danimarkalı aileleri, Rus işgalinde kaybedilen Ukraynalıların hayatlarının anısına bugün bir mum yakmaya çağırıyorum. Barış ve özgürlüğümüz için hayatlarını feda edenlerin hatırasına." dedi.

Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve meslektaşlarını Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağırdı.

Danimarkalı şirketlerin Rusya'dan çekilmesini takdir eden Zelenskiy, Danimarka'yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdığını söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde Mıkolayiv gibi yıkılan şehirlerin yeniden inşası için Danimarka'dan yardım istedi.

Salondakiler, Zelenskiy'nin konuşmasını ayakta alkışladı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Danimarka, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title