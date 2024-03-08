Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Önceliklerinin Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek olduğunu belirten Zelenskiy, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla "ciddi insani sonuçlar elde ettiklerini" kaydeden Zelenskiy, özellikle Rusya tarafından baskı gören Kırım Tatarların olduğu bir listeyi ilettiğini dile getirdi.

Zelenskiy, söz konusu kişilerin "işgal altında olan Ukrayna topraklarında" bulunduğunu aktararak, "(Bu kişiler) Rus hapishanelerinde, çok sert ve insanlık dışı şartlarda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Asker ya da sivil fark etmeksizin herkesin "serbest bırakılması" gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bu kişilerin "kendi evinde" yaşamayı hak ettiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, bugün yapılan toplantıda "barış görüşmelerinin" üzerinde de durulduğunu, liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini söyledi.

Söz konusu zirvenin İsviçre'de yapılacağını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye, barış zirvesinde de bu barış planının gerçekleştirilmesinde de yer almalı." dedi.

Bu zirvede Rusya'yı "görmediklerini" ifade eden Zelenskiy, Ukrayna için "adil bir barış" istediklerini belirtti.

"30 milyondan fazla tahıl o koridordan geçti"

Zelenskiy, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğine de zaman ayrıldığını, savunma sanayisi, hükümet düzeyi ilişkiler ve şirketlere ilişkin belirli anlaşmalar konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Türk iş dünyası temsilcileriyle görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, elde edilecek sonuçların güçlü olacağını vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşası ve iki ülke arasındaki anlaşmaların ilerletilmesi konusunda da tüm konuların çözülmesine açık olduklarına dikkati çekti.

İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersane ziyaretini hatırlatan Zelenskiy, ziyaretiyle ilgili detaylara yer verdi.

Zelenskiy, iki ülkenin "ortak silah ve mühimmat" üretimi için çalıştığını, bu durumun "stratejik" yöne sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmede gıda güvenliğinin de konuşulduğunu aktaran Zelenskiy, "Karadeniz Bölgesi de çok önemli bu açıdan. Bizim koridorumuz hızlı bir şekilde çalışıyor. Çok fazla gemi de oradan geçti. Eminim ki biz daha fazla yapabiliriz. Şimdiden 30 milyondan fazla tahıl o koridordan geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ramazan arifesinde herkese "sakinlik ve mutluluk" diledi.

"Mübarek ramazan ayı sırasında barışın bize biraz daha yakın olmasını diliyorum"

Ukrayna'daki duruma değinen ve sağlanan destekler için minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Mübarek ramazan ayı sırasında barışın bize biraz daha yakın olmasını diliyorum." dedi.

Zelenskiy, "ülkesinin kendi topraklarını savunduğunu" söyleyerek, barış için önerdikleri tekliflerin "pratik sonuçlara" dayandığını kaydetti.

Gıda güvenliğinin önemine dikkati çeken Zelesnkiy, "Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler de zaten bu Tahıl Koridoru'nun çalışmasını istiyor." diye konuştu.

"Liman sayısını genişletmek istiyoruz"

Zelenskiy, "tüm limanlarının" çalışmasını istediklerini belirterek, "Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz bu liman sayısını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bugüne kadar kimsenin Kırım Tatarlarını geri getiremediğini, bunun onların aileleri için büyük bir acı olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan Kırım Tatarlarının bir kısmını geri getirebildiklerini ancak çoğunun esarette olduğunu belirten Zelenskiy, bugün bir liste ilettiğini, listenin güncellendiğini ve listeye daha fazla Kırım Tatarının eklendiğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ben bu konuda Sayın Erdoğan'a inanıyorum. Bence o bunu yapabilir. En azından bunu deneyecek. Bunu bana söyledi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın zor şartlar altında olduğu zaman Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin çalışmaya başladığını hatırlatan Zelenskiy, bu dönem için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenskiy, Türkiye'deki temasları ve basın toplantısının ardından ülkeden ayrıldı.

(Bitti)