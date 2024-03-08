Üye Girişi
Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz

Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Önceliklerinin Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek olduğunu belirten Zelenskiy, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla "ciddi insani sonuçlar elde ettiklerini" kaydeden Zelenskiy, özellikle Rusya tarafından baskı gören Kırım Tatarların olduğu bir listeyi ilettiğini dile getirdi.

Zelenskiy, söz konusu kişilerin "işgal altında olan Ukrayna topraklarında" bulunduğunu aktararak, "(Bu kişiler) Rus hapishanelerinde, çok sert ve insanlık dışı şartlarda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Asker ya da sivil fark etmeksizin herkesin "serbest bırakılması" gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bu kişilerin "kendi evinde" yaşamayı hak ettiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, bugün yapılan toplantıda "barış görüşmelerinin" üzerinde de durulduğunu, liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini söyledi.

Söz konusu zirvenin İsviçre'de yapılacağını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye, barış zirvesinde de bu barış planının gerçekleştirilmesinde de yer almalı." dedi.

Bu zirvede Rusya'yı "görmediklerini" ifade eden Zelenskiy, Ukrayna için "adil bir barış" istediklerini belirtti.

"30 milyondan fazla tahıl o koridordan geçti"

Zelenskiy, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğine de zaman ayrıldığını, savunma sanayisi, hükümet düzeyi ilişkiler ve şirketlere ilişkin belirli anlaşmalar konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Türk iş dünyası temsilcileriyle görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, elde edilecek sonuçların güçlü olacağını vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşası ve iki ülke arasındaki anlaşmaların ilerletilmesi konusunda da tüm konuların çözülmesine açık olduklarına dikkati çekti.

İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersane ziyaretini hatırlatan Zelenskiy, ziyaretiyle ilgili detaylara yer verdi.

Zelenskiy, iki ülkenin "ortak silah ve mühimmat" üretimi için çalıştığını, bu durumun "stratejik" yöne sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmede gıda güvenliğinin de konuşulduğunu aktaran Zelenskiy, "Karadeniz Bölgesi de çok önemli bu açıdan. Bizim koridorumuz hızlı bir şekilde çalışıyor. Çok fazla gemi de oradan geçti. Eminim ki biz daha fazla yapabiliriz. Şimdiden 30 milyondan fazla tahıl o koridordan geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ramazan arifesinde herkese "sakinlik ve mutluluk" diledi.

"Mübarek ramazan ayı sırasında barışın bize biraz daha yakın olmasını diliyorum"

Ukrayna'daki duruma değinen ve sağlanan destekler için minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Mübarek ramazan ayı sırasında barışın bize biraz daha yakın olmasını diliyorum." dedi.

Zelenskiy, "ülkesinin kendi topraklarını savunduğunu" söyleyerek, barış için önerdikleri tekliflerin "pratik sonuçlara" dayandığını kaydetti.

Gıda güvenliğinin önemine dikkati çeken Zelesnkiy, "Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler de zaten bu Tahıl Koridoru'nun çalışmasını istiyor." diye konuştu.

"Liman sayısını genişletmek istiyoruz"

Zelenskiy, "tüm limanlarının" çalışmasını istediklerini belirterek, "Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz bu liman sayısını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bugüne kadar kimsenin Kırım Tatarlarını geri getiremediğini, bunun onların aileleri için büyük bir acı olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan Kırım Tatarlarının bir kısmını geri getirebildiklerini ancak çoğunun esarette olduğunu belirten Zelenskiy, bugün bir liste ilettiğini, listenin güncellendiğini ve listeye daha fazla Kırım Tatarının eklendiğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ben bu konuda Sayın Erdoğan'a inanıyorum. Bence o bunu yapabilir. En azından bunu deneyecek. Bunu bana söyledi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın zor şartlar altında olduğu zaman Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin çalışmaya başladığını hatırlatan Zelenskiy, bu dönem için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenskiy, Türkiye'deki temasları ve basın toplantısının ardından ülkeden ayrıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya İnsan Hakları Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Sarıyer adayı Ramazan Erdoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sancaktepe adayı Mutalip Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pendik adayı Mustafa Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Maltepe adayı Kubilay Sevencan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Küçükçekmece adayı Lokman Alpaydın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kartal adayı İltan Emekçioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kağıthane adayı Mustafa Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kadıköy adayı Esin Aydemir kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güngören adayı Erdem Işıklar kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gaziosmanpaşa adayı Sevda Saydam İrgin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Fatih adayı Müfide Boğazlıyanlıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Fatih belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Eyüpsultan adayı Rasih Muhammet Danış kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Esenler adayı Arslan Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çekmeköy adayı İbrahim Subaşı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title