Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, batılı ülke liderlerini Ukrayna'ya davet ettiZelenskiy: "Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus...

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, batılı ülke liderlerini Ukrayna'ya davet etti

Zelenskiy: "Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelerin liderlerini imajı bir biçimde Ukrayna'ya davet ederek, ülkesinin hava sahasının kapatılmamasına ilginç davet yöntemiyle tepki gösterdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın tüm dostlarını Kiev'e davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'yi Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki başkanlık ofisinde ağırladı. Gündüz gerçekleşen bu ziyareti, Rusya'nın ülkesine saldırısının 20. gününe dair yaptığı açıklamada değerlendiren Zelenskiy, bu ülke liderlerine ve heyetlerine teşekkür etti. Bu isimlerin Kiev'i ziyaret ederek cesurca bir adım attığından bahseden Zelenskiy, "Onlarla karşılıklı olarak konuşmaktan memnun oldum. Kiev'imizin işgalciler için doğrudan bir hedef olduğunu düşündüğümüzde dostlarımızın burada olması çok önemli ve cesurca. Liderlik böyle tezahür ediyor" ifadelerini kullandı. Bu ülkelerin liderlerinin Kiev'i ziyaretini örnek göstererek, Ukrayna hava sahasını kapatmayan NATO ve batılı ülkelerin liderlerini ülkesine davet yoluyla imalı bir mesaj gönderen Zelenskiy, "Ukrayna'nın tüm dostlarını Kiev'e davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı. Hava gücümüzün güçlendirilmesi kararı henüz alınmadı. Uçak almadık. Fakat tüm dünya insanlarının gözleri artık başkentimize, Ukraynalılara çevrilmiş durumda. Böylece bizimle olan herkes minnettarlık alacak. Sadece bizim değil diğer milletler de" dedi.

"Kararların, Ukrayna'nın çıkarına olması zaman alıyor"

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Donbass'ta 8 yıllık savaş, 20 günlük geniş çaplı işgal. 3. hafta bitti. Hepimiz barış istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede. Hepimiz zafer istiyoruz. Hala savaşmaya ihtiyacımız var. Heyet, çok zor da olsa Rusya ile müzakereler üzerinde çalışıyor. Kararların, Ukrayna'nın çıkarına olması zaman alıyor" ifadelerini kaydetti.

"Öldürülenler arasında bir de general var"

Ruslara verilen ağır kayıplardan da bahseden Zelenskiy, "Kuzeyde, doğuda ve ülkemizin güneyinde düşman, teçhizatını, yüzlerce askerini ve düzinelerce subayını kaybetti. Öldürülenler arasında bir de general var" diye konuştu.

"İşgalcilere, tedavisi süren Ukraynalılara bundan sonra ne olacağı sizin eylemlerinize bağlı"

Konuşmasının sonunda Rus halkına seslenen Zelenskiy, "Rus halkı, gerçek bilgilere sahip olanlar bu savaşın nasıl sonuçlanabileceğini anlayabilir. Utanç, yoksulluk, yıllarca izole yaşam. İşgalcilere, tedavisi süren Ukraynalılara bundan sonra ne olacağı sizin eylemlerinize bağlı" diyerek, Rus halkını savaş karşıtı tavır almaya davet etti.

"Savaşa karşı çıkmazsanız uluslararası toplum sizi her şeyden mahrum eder"

Rusya'nın yöneticilerine de mesaj gönderen Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'nun tüm yetkililerine, mevcut hükümetle ilgili herkese doğrudan şunu söylemek istiyorum. Görevde kalırsanız ve savaşa karşı çıkmazsanız, uluslararası toplum sizi her şeyden mahrum eder. Yıllarca kazandığınız her şeyden. Şuanda bu yapılıyor" dedi.