Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanlarıyla görüştü - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Baerbock ve Hoekstra ile bir araya geldiğini belirterek "Ülkelerinizden gelen destek bizim için önemli ve değerlidir. Bugün Ukrayna halkının yanında ve dayanışma içinde olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

"Almanya, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği konusunda ısrarcı"

Ülkedeki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de görüşen Baerbock, ardından basın toplantısı düzenledi.

Baerbock, "Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği konusunda ısrar ediyoruz. AB'de derin bir reform yapmak istiyoruz. Şu anda düşünmenin zamanı olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Şimdi savaş ve barış arasında çok net bir pozisyon alma zamanıdır." dedi.

Alman hükümetinin Ukrayna'nın en modern silahları alması için Alman şirketleriyle çalıştığını vurgulayan Baerbock şunları kaydetti:

"Ülkenizi askeri olarak da güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Bu, şu ana kadar sağladıklarımıza ek olarak birkaç gün içinde Ukraynalı askerlerin eğitimine, mobil obüslerin kullanımı konusunda eğitime başlayacağımız anlamına geliyor. Ukrayna'nın en modern silahları alması ve şehirlerini gelecekteki saldırılara karşı koruyabilmesi için Alman şirketleriyle çalışıyoruz."

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Avrupa Birliği, Hollanda, Almanya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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