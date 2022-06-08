Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi - Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya'nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya'nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin içeriğine ilişkin Zelenskiy, " Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim." ifadesini kullandı.?????? AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel Volodimir Zelenskiy Olaf Scholz Almanya Ukrayna Güncel Haberler

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