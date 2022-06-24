Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı

AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği Brüksel Ukrayna Güncel Haberler

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