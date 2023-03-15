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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 bölgenin valisini görevden aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 bölgenin valisini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde, Zelenskiy'nin söz konusu bölge valilerinin görevlerinden alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameler yayınlandı.

Kararnamelere göre, Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, Odessa Valisi Maksim Marçenko ve Luhansk Valisi Sergey Gayday görevlerinden alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Luhansk Ukrayna Güncel Haberler

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