Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ve Rus Yetkililer Hakkında Yaptırım Kararnameleri İmzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ve Rus Yetkililer Hakkında Yaptırım Kararnameleri İmzaladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ve Rus Yetkililer Hakkında Yaptırım Kararnameleri İmzaladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden verilen fotoğrafta Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret eden Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (ortada, önde) görülüyor, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi/Xinhua aracılığıyla)

Putin'i hedef alan kısıtlamalar, Putin'in ihracat ve ithalat gibi ticari işlemlerde bulunmasını, Ukrayna topraklarından geçmesini ve Ukrayna devletine ait varlıkların özelleştirilmesine katılmasını yasaklıyor.

KİEV, 10 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 200'ün üzerinde Rus yetkilisine yaptırım getiren iki ayrı kararname imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'i hedef alan kısıtlamalar, Putin'in ihracat ve ithalat gibi ticari işlemlerde bulunmasını, Ukrayna topraklarından geçmesini ve Ukrayna devletine ait varlıkların özelleştirilmesine katılmasını yasaklıyor.

Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulmasını ve Ukrayna'nın radyo frekansı kaynaklarının kullanımının yasaklanmasını da içeriyor.

Kararnameye göre aynı kısıtlama önlemleri, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil 34 üst düzey yetkili için de geçerli olacak.

Kararnamelerde 263 yüksek öğrenim kurumuna yönelik yaptırımlar da yer alıyor.

Kısıtlama önlemleri uyarınca Rus eğitim kuruluşları, Ukraynalı eğitim kuruluşlarıyla kültür, bilim ve spor alanlarında alışverişte bulunamayacak.

Xinhua / Güncel

Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title