Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ve Rus Yetkililer Hakkında Yaptırım Kararnameleri İmzaladı - Haberler

Putin'i hedef alan kısıtlamalar, Putin'in ihracat ve ithalat gibi ticari işlemlerde bulunmasını, Ukrayna topraklarından geçmesini ve Ukrayna devletine ait varlıkların özelleştirilmesine katılmasını yasaklıyor.

KİEV, 10 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 200'ün üzerinde Rus yetkilisine yaptırım getiren iki ayrı kararname imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'i hedef alan kısıtlamalar, Putin'in ihracat ve ithalat gibi ticari işlemlerde bulunmasını, Ukrayna topraklarından geçmesini ve Ukrayna devletine ait varlıkların özelleştirilmesine katılmasını yasaklıyor.

Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulmasını ve Ukrayna'nın radyo frekansı kaynaklarının kullanımının yasaklanmasını da içeriyor.

Kararnameye göre aynı kısıtlama önlemleri, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil 34 üst düzey yetkili için de geçerli olacak.

Kararnamelerde 263 yüksek öğrenim kurumuna yönelik yaptırımlar da yer alıyor.

Kısıtlama önlemleri uyarınca Rus eğitim kuruluşları, Ukraynalı eğitim kuruluşlarıyla kültür, bilim ve spor alanlarında alışverişte bulunamayacak.

Xinhua / Güncel