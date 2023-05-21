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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, mevkidaşı Biden ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, mevkidaşı Biden ile bir araya geldi

Güncel Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, 'Joseph Biden, liderliğiniz için, silahlar için, pilotları eğitme kararınız için teşekkür ederim. İnanıyorum ki ortak özgürlüğümüzün kanatları, hiç şüphesiz dünyanın en güçlü kanatları olacaktır' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Volodimir Zelenskiy Japonya Ukrayna Güncel Haberler

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