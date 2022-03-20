Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı.
İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.