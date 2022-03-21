Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.
AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.
AA / Meiramgul Kussainova - Güncel