Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "(Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "(Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok"