Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "(Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında...

Güncel Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "(Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "( Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok"

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Zelenskiy İhlas Haber Ajansı Ukrayna Kremlin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title