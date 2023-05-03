Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "(Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında...
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "(Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "( Kremlin'e yapılan İHA saldırısı) Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok"
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel