Zelenskiy Kanada parlamentosunda hitap etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında, "Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında, " Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor" dedi.
(İHA)
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel