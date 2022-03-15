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Zelenskiy Kanada parlamentosunda hitap etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zelenskiy Kanada parlamentosunda hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında, "Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında, " Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Kanada, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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