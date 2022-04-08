- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy : "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır" dedi.