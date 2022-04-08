Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak"
İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Her cinayet çözülecektir.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy : "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak"
KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır" dedi.