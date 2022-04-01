Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi. - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi.

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün dedi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Haberler

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