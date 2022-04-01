Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi.
KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36'ncı gün" dedi.