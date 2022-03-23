Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması...
İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.