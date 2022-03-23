Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması...

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması...

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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