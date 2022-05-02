Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'un karşılaması Masadan görüntüler KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'un karşılaması

Masadan görüntüler KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü.

AA / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Ukrayna, Güncel, Haberler

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