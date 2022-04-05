Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine atıfta bulunarak, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi" dedi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel