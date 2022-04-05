Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı - Haberler

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Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine atıfta bulunarak, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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