Ukrayna Destek Temas Grubu Almanya'da bir araya geldi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının önemli bir dönemece girdiğini belirterek, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya desteğini "uzun vadede" sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Austin, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu'nun 5. toplantısında konuştu.

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Destek Temas Grubu'nun Ukrayna'nın "en acil ihtiyaçlarını" karşılamak için kurulduğunu ifade ederek, "Savaş önemli bir dönemece girdi. Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya desteğini uzun vadede sürdürmesi gerekir." dedi.

Ukrayna Destek Temas Grubu'nun ilk toplantısının dört ay önce yapıldığını hatırlatan Austin, "Bu toplantıdan 4 ay sonra Ukrayna'daki savaş bir başka önemli döneme girdi. Rus kuvvetleri Ukrayna şehirleri ile sivilleri füzeler ve topçu ateşiyle acımasızca bombalamaya devam ediyor ancak Ukrayna kuvvetleri ülkelerinin güneyinde karşı saldırıya başladı." ifadelerini kullandı.

Ukraynalıların savaşmalarına ve kendi topraklarını geri almalarına yardımcı olmak için Batılı ülkelerinin sağladığı imkanları kullandığını vurgulayan Austin, Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının önemli olduğunu vurguladı.

Austin, "Bu, Ukrayna'ya önümüzdeki zorlu yol için ihtiyaç duyacağı araçları sağlamak için tüm savunma, sanayi üslerimizi yenilemek ve zorlamak için acilen hareket etmek anlamına geliyor. Bu, Ukrayna'nın yanında olma kararlılığımızı yenilemek ve derinleştirmek anlamına geliyor." dedi.

Büyük güçlerin sınırları zorla değiştirdiği bir dünyada yaşamayı reddettikleri için bugün Ramstein'da toplandıklarını dile getiren Austin, Ukrayna'daki savaşın gidişatının değiştiğini ve bununla temas grubunun misyonunun da değiştiğini söyledi.

Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek, ülkenin yeteneklerini entegre etmek ve savunma sanayi üslerini Kiev'in gereksinimlerini karşılayacak hale getirmek için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Ukrayna Destek Temas Grubu'nun geçen ayki toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya 6,3 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüdünü de hatırlatan Austin, Başkan Joe Biden'ın dün Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini onayladığını bildirdi.