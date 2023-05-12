Ukrayna'dan uzun menzilli füze desteği sağlayan İngiltere'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) seyir füzeleri tedariki dolayısıyla Başbakan Rishi Sunak'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) seyir füzeleri tedariki dolayısıyla Başbakan Rishi Sunak'a teşekkür etti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak ile Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Zelenskiy'nin, İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedariki dolayısıyla Sunak'a teşekkür ettiği vurgulanarak, "Başbakan Sunak, şubatta Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için ihtiyaç duydukları uzun menzilli füze sağlama taahhüdünü yerine getirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi." denildi.

İki liderin, uluslararası toplumun, özellikle de Ukrayna askeri operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazırlanırken, bugüne kadar bu ülkeye sağladığı destek düzeyini sürdürmesinin önemini ele aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sunak, İngiltere'nin, Ukrayna'nın adil ve kalıcı barışa ulaşması ve bunu güvence altına alması yönündeki kararlılığını yineledi. Başbakan Sunak, Zelenskiy'den geçen hafta Londra'da düzenlenen taç giyme töreni kutlamalarına katılan eşi Olena Zelenska'ya teşekkürlerini iletmesini istedi."

Açıklamada, Zelenskiy'nin, Liverpool'un yarın Eurovision şarkı yarışmasına Ukrayna adına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı Başbakan'a teşekkür ettiği aktarılarak, "Başbakan Sunak, İngiltere'nin, Ukrayna halkı için bunu yapmasından gurur duyduğunu ve yarışmanın bir kez daha Ukrayna topraklarında düzenleneceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi." ifadesi kullanıldı.

İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya "Storm Shadow" seyir füzeleri sağlayacağını doğrulamıştı.

İngiltere'nin tedarik edeceği Storm Shadow füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Sunak, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduklarını ve İngiliz hükümetinin bunların tedariki için ihale süreci başlattığını belirtmişti.