Son dakika: Ukrayna'dan tahliye olan Türk aşçı: Ölümü göze alıp yola çıktık

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı sırasında Zaporijya şehrinde, eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin (27), eşi Anastasia (22) ve oğlu Cihangir Tekin (2) ile Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye otobüsüyle İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ailesinin yanına döndü. Tekin "Geçiş güzergahlarımızda hem Ukrayna hem de Rus askerleri vardı. Biz o yolda ölümü göze alıp çıktık" dedi. Emrecan'ın babası Mustafa Tekin (62) ile annesi Dudu Tekin (60) de, çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat sırasında Zaporijya şehrinde eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, eşi Anastasia ve oğlu 2 yaşındaki Cihangir Tekin ile beraber, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye otobüsüyle 5 günlük yolculuk sonunda yurda döndü. Kentteki bir Türk restoranında aşçılık yapan Tekin evinin, Rusya tarafından vurulan nükleer santrale yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede bulunduğunu belirterek, "Santralin vurulduğu gece bizim için en zor geçen geceydi. O gün, 'Biz artık bu gece öleceğiz' dedik. Geceyi çocuğumun üzerine kapanarak geçirdim. Tehlikeli bir bölgeydi, sığınakta yaşıyorduk. Çok zor zamanlar geçirdik, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yiyecek, su, ısınma sıkıntıları çektik. Sığınaklar -5, -10 dereceydi, montlar ve battaniyelerle ısınmaya çalıştık. Savaşı bire bir yaşadık. Yiyecek stoku yaptık ancak o da bir noktaya kadar idare edebildi. Marketlere de sınırlandırma getirilmişti. Bir süre sonra suyumuz kalmadı, yağmur sularını kullandık. Kendi yiyeceğimizden kısıp çocuğumuza verdik" ifadelerini kullandı.