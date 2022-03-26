Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor (2) - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Güncel
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor (2)

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilen, çocuk evlerinde (yetimhane) kalan çocuk ile bakım personelinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilen, çocuk evlerinde (yetimhane) kalan çocuk ile bakım personelinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Ukrayna'daki savaşı tüm Türkiye kaygıyla izliyor. Her çatışmada olduğu gibi yine kadınlar ve çocuklar orantısız risk altında. Ukrayna'daki durumdan etkilenen, risk altındaki 143 çocuğu ve beraberindeki 42 bakım personelini geçici olarak ülkemizde misafir edeceğiz. Türkiye, büyük devlet vizyonu ve vicdanı merkeze alan bakış açısıyla bir yandan barış için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan mazlumları ve mağdurları himaye etmeye devam ediyor. Bu olay da gösteriyor ki dünya, güvenin ve huzurun adresi olarak Türkiye'ye yönünü çevirmiş durumda" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel

Derya Yanık, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Güncel, Haberler

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