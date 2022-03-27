Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (4) - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (4)

EMİNE ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesinin ardından Ukrayna'daki yetim çocukların Antalya'ya getirildiği belirtildi.

ANTALYA (DHA) - EMİNE ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesinin ardından Ukrayna'daki yetim çocukların Antalya'ya getirildiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Emine Erdoğan ile görüşen Zelenska, ülkesindeki yetimhanelerin durumundan bahsederek yardım istedi. Görüşme sonrası Emine Erdoğan'ın girişimiyle çalışma başlatıldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, çocukların durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bilgi verdi. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla ilk etapta Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Emine Erdoğan, Antalya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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