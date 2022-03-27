Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2)

ANTALYA (DHA) - 'İKİNCİ GRUBU BEKLİYORUZ'

Ukraynalı yetim çocukları karşılayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı. Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek" dedi.

Ukraynalı yetim çocuklardan Nikita, "Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolcuğuyla Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz" dedi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,