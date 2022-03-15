Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

AA - Hakan Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle mahsur kaldığı şehirden tahliye edilen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Vefa Kiyatmaz, Van'daki ailesine kavuştu.

VAN (AA) - Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle mahsur kaldığı şehirden tahliye edilen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Vefa Kiyatmaz, Van'daki ailesine kavuştu.

Ukrayna'nın Sumi kentinde savaş nedeniyle mahsur kalan üniversite öğrencisi Kiyatmaz ve diğer Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu 3 günlük otobüs yolculuğunun ardından yurda ulaştı.

Van'ın Özalp ilçesinde kendisini bekleyen ailesine kavuşan Kiyatmaz, savaş esnasında zor günler yaşadıklarını ancak hiçbir zaman umutlarını yitirmediklerini anlattı.

Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Hürriyet Kiyatmaz da yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Oğlumu savaş bölgesinden alıp bize ulaştırdı." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

AA / Hakan Sarı - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title