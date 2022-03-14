Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 olduDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu" dedi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası tahliye edilen Türk vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Haberler

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