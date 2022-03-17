Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi

ESKİŞEHİR (DHA) - RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türklerinden oluşan kadın ve çocukların bulunduğu kafile Eskişehir'e geldi.

Ukrayna'dan tahliye edildikten sonra önce Edirne'ye ardından da Bursa'a getirilen Kırım Türkleri, akşam saatlerinde Eskişehir'e geldi. Kadın ve çocuklarlardan oluşan 32 kişilik kafile, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tepebaşı ilçesindeki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Görevliler tarafından kalacakları binalara getirilen grup, ilk önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Bursa'dan gelen kafileyi karşılayan Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, "Kırım'dan 32 soydaşımız Eskişehir'e geldi. Göç İdaremizin burada düzenlemiş olduğu yerlerde misafir edeceğiz. Sivil toplum örgütleri olarak bizler de her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Daha sonra gelecek misafirlere de devletimizin ve bizlerin kapısı her zaman açık. Onlara her zaman yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.