Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Türkiye'nin tahliye çalışmalarıyla ülkeden çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının yurda girişleri sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Türkiye'nin tahliye çalışmalarıyla ülkeden çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının yurda girişleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla ülkeden çıkarılan Azerbaycanlılar, Edirne'deki sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'nin gerek tahliyelerinde gerekse de yolculuk esnasında geçtikleri her sınırda kendilerine gerekli desteği verdiğini anlatan Azerbaycanlılar, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehdilev Haydarov, AA muhabirine, savaş nedeniyle Ukrayna'da zor günler geçirdiklerini söyledi.

Uzun yıllar ailesiyle Kiev'de yaşadığını ifade eden Haydarov, saldırıların artmasının ardından ülkeden ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

Haydarov, Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yardım ve destekleri için minnettar olduklarını dile getiren Haydarov, şunları kaydetti:

"Türkiye yolculuk boyunca geçtiğimiz her sınırda bize çok güzel bir ortam sağladı. Misafirperver bir şekilde su, yemek ve sıcak içecek ikramında bulundular. Türkiye'ye gelince kendimizi öz vatanımızda gibi hissediyoruz. Özümüzle gurur duyuyoruz, arkamızda Türkiye'miz var. Herhangi bir korkumuz, sıkıntımız kalmadı çünkü biliyoruz ki öz vatanımızdayız. Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir."

Ali Yunusov da Türkiye'nin kendilerine gerekli tüm yardımı yaptığını belirterek, Türk yetkililere teşekkür etti.

Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Güncel, Haberler

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