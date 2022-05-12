Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin üçüncü kafilesi de Elazığ'a geldi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'a getirilen iki kafilenin ardından üçüncü kafile de kente ulaştı.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi devam ediyor. Önceki gün 180 ve dün gelen 117 kişilik kafilenin ardından bugün üçüncü kafile uçakla Elazığ Havalimanı'na geldi. Kafile havalimanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve yetkililer tarafından karşılandı. Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılanmalarının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Ahıska Türkleri, Valilik koordinesinde diğer misafirler gibi Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Vali Toraman, "Bugün Ukrayna'da savaş bölgesinde mahsur kalan Ahıska Türkü soydaşlarımızın ülkemize tahliyesinde 3. gün. Dün ve önceki gün iki kafiyeli karşılamıştık. Bugün de üçüncü kafileyi karşıladık. Sağ salim Türkiye'ye ulaştılar. Bu tahliyede emeği geçen Dışişleri Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Göç İdaresine ve AFAD Başkanlığına bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tahliyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünün nişanesidir. Çok şükür sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Yarın da bir kafile daha bekliyoruz. Buraya gelmek isteyen soydaşlarımız olmak istedikçe biz onları tahliye edeceğiz" dedi.

(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel