Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a geldi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü Elazığ'a geldi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler ve bayraklarla karşılandı.

Bekleme salonuna alınan Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet eden Vali Toraman, tarih boyunca çeşitli nedenlerle zorluklar çekmiş Ahıska Türklerinin karşısında duygulu anlar yaşadı.

Havalimanında ihtiyaçları giderilen gruptakiler daha sonra yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne otobüsle götürüldü.

Vali Toraman, burada yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaştan dolayı tehlike altında bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek kente tahliyelerini sağlamıştır" ifadesini kullandı.

Ahıska Türklerinin artık kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Toraman, şöyle devam etti:

"İlk uçağımız Elazığ Havalimanına indi. Sevkiyatlar imkanlar nispetinde peyder pey devam edecek. İnşallah bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri, tarih boyunca çok zulüm görmüş bir topluluktur. Stalin zulmüne maruz kalmış bir Türk topluluğu, bu defa da böyle bir zorlukla karşılaştılar. İnşallah biz onların yanındayız ve her zaman olmaya devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler, ortalık sakinleşip düzenleninceye kadar onları misafir edeceğiz. İnşallah kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz. Bu vesileyle Ahıska Türkü soydaşlarımıza ülkemize ve Elazığ'ımıza hoş geldiniz diyorum."

"Türkiye'de kendimizi çok güvende hissediyoruz"

Ahıska Türkü Sara Esker, savaş bölgesinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını belirtti.

Böyle bir durumdayken Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını aktaran Esker, "Allah herkesten razı olsun, gerçekten çok sevinçliyiz, Erdoğan abimizden, herkesten de Allah razı olsun. Türkiye'de kendimizi çok güvende hissediyoruz, hissedeceğiz de vatan sağ olsun." dedi.

67 yaşındaki Gül Batum ise 30 yıldır Ukrayna'da yaşadıklarını, savaştan dolayı yaşadıkları köyü terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yaşadıkları köyde can güvenliklerinin olmadığını hep korkuyla yaşadıklarını anlatan Batum, "Allah razı olsun, Allah sizlerin eksikliğini vermesin, devletimizin eksikliğini vermesini. Allah her daim devletimizi yaşatsın, böyle bayrağımızı öpe öpe yaşayalım. Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim. Allah razı olsun hepinizden." diye konuştu.

Sırma Tahiroğlu (13) ise Ukrayna'da barış içerisinde yaşarken Rusya'nın açtığı savaş sonucu tüm hayatlarının altüst olduğunu belirterek, "Türkiye'ye geldik şimdi daha güvende hissediyoruz ama babam orada kaldı, onun için çok üzülüyoruz, inşallah o da buraya gelir. Allah razı olsun Türkiye devletinden, iyi ki buraya getirdiler, eğer orada olsaydık bize kötü bir şey olabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun, bizi buraya getirdiler." ifadelerini kullandı.

Osman Alioğlu da Türkiye'nin her zaman için mazlumların yanında olduğunu belirtti, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.