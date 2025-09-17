Haberler

Ukrayna'dan Saratov Petrol Rafinerisi'ne Saldırı

Ukrayna, Rusya'nın Saratov Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir saldırı düzenledi. Patlamalar ve yangınlar yaşanırken, hasarın boyutu henüz değerlendiriliyor. Rafineri, yıllık 4,8 milyon ton petrol işlemekteydi.

KİEV, 17 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın güneybatısında bulunan Saratov Petrol Rafinerisi'ne salı günü gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada rafinerinin bulunduğu bölgede patlamalar yaşandığı ve yangın çıktığı belirtilirken, hasarın boyutunun halen değerlendirildiği kaydedildi.

Benzin ve dizel yakıt gibi 20'den fazla türde petrol ürünü üreten Saratov Rafinerisi, 2023 yılında 4,8 milyon ton petrol işlemişti.

Ukraynalı yetkililer, şubat ve ağustos aylarında da petrol rafinerisine saldırılar düzenlendiğini bildirmişti.

