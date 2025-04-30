Ukrayna'dan Rusya'ya Geçici Ateşkes Yanıtı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 60 veya 90 günlük geçici ateşkese hazır olması durumunda, kendilerinin de buna hazır olacağını belirtti.

Sybiha, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik geçici ateşkesin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünde, 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan ettiğini hatırlatan Sybiha şunları kaydetti:

"Ukrayna olarak Rusya'nın, sadece 'barışçıl popülizm' veya 9 Mayıs geçit töreni uğruna kısa süreli bir propaganda ateşkesine değil de zorlu bir barış yoluna gerçekten hazır olduğunu gördüğümüz anda, her türlü formatta barış müzakerelerine hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz."

Rusya'nın, en az 30 günlük ateşkesi kabul ederek barış müzakeresine katılmaya istekli olduğunu gösterebileceğini savunan Sybiha,"Rusya 60-90 günlük ateşkese hazırsa biz de hazırız." ifadelerini kullandı.

Sybiha mesajında, "Ateş kesildiğinde, barışı getirecek herhangi bir formatta müzakereler başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.