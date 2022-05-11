Son dakika haberleri... Ukrayna'dan, Rusya'nın gaz ihracatı akışını askıya alma kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Ukrayna'dan, Rusya'nın gaz ihracatı akışını askıya alma kararı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Ukrayna'dan, Rusya'nın gaz ihracatı akışını askıya alma kararı

Son dakika haberler: Ukrayna Gaz İletim Sistemi (GSTOU) yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ihracatında Ukrayna'da bulunan bir geçiş noktasındaki gaz akışının askıya alınarak, gaz hacminin başka bir noktaya taşınacağını duyurdu.

Ukrayna Gaz İletim Sistemi (GSTOU) yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ihracatında Ukrayna'da bulunan bir geçiş noktasındaki gaz akışının askıya alınarak, gaz hacminin başka bir noktaya taşınacağını duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın doğalgaz ihracatında geçiş noktalarından biri olmaya devam eden Ukrayna yeni bir karar açıkladı. Ukrayna Gaz İletim Sistemi (GSTOU) yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ihracatında Ukrayna'da bulunan bir geçiş noktasındaki gaz akışının askıya alınacağını bildirdi. GSTOU açıklamasında, Rusya'dan Avrupa'ya yapılan gaz ihracatının neredeyse 3'te 1'inin Ukrayna üzerinden taşıdığını belirterek, askıya alınan gaz akışının Sokhranivka noktasından Ukrayna tarafından kontrol edilen bölgede bulunan Sudzha'ya aktarılabileceğini söyledi. Rus enerji şirketi Gazprom ise yaptığı açıklamada, tüm gaz hacminin Sudzha bağlantı noktasına taşımanın "teknolojik olarak imkansız" olduğunu ifade etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title