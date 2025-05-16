Ukrayna'dan Rusya'nın Barış Müzakerelerine Yönelik Eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın, İstanbul'daki barış müzakerelerini 2022'deki İstanbul görüşmelerine bağlamak istediğini, bu girişimin başarısız olacağını ifade etti.

Yermak, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ruslar, (İstanbul barış müzakerelerini) 2022 yılıyla ilişkilendirmek istiyor ancak bugünkü müzakereleri o döneme bağlayan tek şey İstanbul şehridir, başka bir şey değil. Rusya'nın, şimdiki durumu 2022'ye bağlama çabalarının hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak."