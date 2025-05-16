Ukrayna'dan Rusya'nın Barış Müzakerelerine Yönelik Eleştiri

Ukrayna'dan Rusya'nın Barış Müzakerelerine Yönelik Eleştiri
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın İstanbul'daki barış müzakerelerini 2022'deki görüşmelerle ilişkilendirmek istediğini fakat bu çabanın başarısız olacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın, İstanbul'daki barış müzakerelerini 2022'deki İstanbul görüşmelerine bağlamak istediğini, bu girişimin başarısız olacağını ifade etti.

Yermak, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ruslar, (İstanbul barış müzakerelerini) 2022 yılıyla ilişkilendirmek istiyor ancak bugünkü müzakereleri o döneme bağlayan tek şey İstanbul şehridir, başka bir şey değil. Rusya'nın, şimdiki durumu 2022'ye bağlama çabalarının hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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