Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası - Haberler

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Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası

AA - Betül Yürük - Güncel
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Ukrayna'dan Rusya'nın '121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı' iddiası

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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