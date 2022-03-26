Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı çocuklar artık sıcak yuvalarında

ERZİNCAN (AA) - Ukrayna'dan tahliye edilerek Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkü çocuklar, sıcak yuvalarında emniyet ve huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan getirilen ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden bazıları, zaman zaman işleri için geçici süreyle Ukrayna'ya gitti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'ye gelemeyen ancak Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla buradan tahliye edilen Ahıska Türkleri, çocuklarıyla Üzümlü ilçesindeki evlerine döndü.

Savaş bölgesinde sığınakta yaşarken Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle sıcak yuvalarına dönenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar da bomba seslerinden uzakta, evlerinde huzur içinde bir yaşam sürüyor.

"Sığınakta kardeşlerime bakarak anneme yardım ediyordum"

Ukrayna'dan annesi ve 3 kardeşiyle Türkiye'ye getirilen 9 yaşındaki Ayşe Gaffarova, babası ile amcasının savaş bölgesinde kaldığını söyledi.

Savaşta patlamaların olduğunu ve sürekli korkuyla annelerine sarıldıklarını ifade eden Gaffarova, şöyle konuştu:

"Sesler geldiğinde annem bizi sığınağa götürüyordu. Orada biraz bekliyorduk ve patlama sesleri durunca eve çıkıyorduk. Çok patlamalar olunca 2-3 gün sığınakta kalıyorduk. Tahtaların üzerine halı serip orada yatıyorduk çünkü yer çok soğuk oluyordu. Annem de yemek yapıp bize yediriyordu. Ben sığınakta anneme yardım ediyordum, kardeşlerimi uyutuyordum, onlara bakıyordum. Annem de yemek yapıyordu."

Çocuklardan 8 yaşındaki Elif Gaffarova ise akşamları uyurken patlama sesleriyle uyandıklarını ve çok korktuklarını anlatarak, "Babam Ukrayna'da kaldı, onu çok özledim. Savaşın bitmesini çok istiyorum. Buraya bizi getirenlere ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." dedi.

"Patlama olunca kardeşlerimi alıp sığınağa inerdik"

Ananesi ve 2 kardeşi ile Türkiye'ye getirilen 15 yaşındaki Niyazi Taştan da sürekli patlamalar olduğu için çok korktuklarını belirtti.

Patlama seslerinden ev duvarlarının çatladığını aktaran Taştan, "Patlamalar olunca çocuklar çok korkuyordu, tedirgin oluyorlardı. Kardeşlerimi alıp sığınağa inerdik, bazen bir iki gün orada kalırdık." ifadelerini kullandı.

Taştan, şimdi sıcak evlerinde huzur içinde bir yaşam sürdüklerini vurgulayarak, ailesini savaş bölgesinden çıkaranlara teşekkür etti.