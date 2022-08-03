Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı - Haberler

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Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı

Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi.

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Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemideki denetim faaliyetine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

İstanbul Boğazı Karadeniz Ukrayna Güncel Haberler

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